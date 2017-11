9. September, Berlin: Freiheit 4.0 – Rettet die Grundrechte!

Fest der Grundrechte und Demonstration auf dem Gendarmenmarkt in Berlin

Angesichts des seitens der großen Koalition in 2016 abermals forcierten "Ausbau des Überwachungsstaates" und einem "Dauerfeuer gegen das Grundgesetz" (Netzpolitik.org) veranstalten Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler in Tradition der seit 2006 stattgefundenen "Freiheit statt Angst" Demonstrationen rund zwei Wochen vor der Bundestagswahl 2017 auf dem Gendarmenmarkt in Berlin ein Fest der Grundrechte und eine Demonstration unter dem Motto "Freiheit 4.0 - Rettet die Grundrechte".

Die vorgetragenen Inhalte sind:

- Staatliche Überwachung abbauen!

- Keine Vorratsdatenspeicherungen!

- Privatheit schützen: On- und Offline-Verfolgung eindämmen!

- Pressefreiheit – keine Zensur!

- Grundrechte und Rechtsstaat sichern!

Der Video Trailer zur Veranstaltung:

Freiheit 4.0 - Rettet die Grundrechte from Digitalcourage e.V. on Vimeo.

Kommt zur Demonstration "Freiheit 4.0 – Rettet die Grundrechte!"

Samstag, 9. September 2017,

ab 12 Uhr Fest der Grundrechte

Demonstrationsumzug ab 14 Uh

Fest bis 22.00 Uhr

Gendarmenmarkt, Berlin

Alle Infos: Rettet-die-Grundrechte.de

Twitter: #RettetDieGrundrechte

Ankündigung auf Facebook (teilen, nicht glotzen!)

Demomaterialen bei Digitalcourage oder in Berlin bei der Creative Lobby of Future (Clof) im Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin, Büro 1101, Straßenbahnhaltestelle: Am Friedrichshain

Unterstützt die Demo mit einer Spende an den Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung. IBAN: DE46 4805 0161 0002 1381 13 (Sparkasse Bielefeld, BIC: SPBIDE3BXXX) oder füllen Sie einfach das Online-Formular aus. Für Spenden ab 50 Euro: Wenn Sie auf der Überweisung Ihre Adresse angeben, erhalten Sie nach Ablauf des Jahres eine Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt.

Plakat A1, PDF (1,35MB)

Plakat A3, PDF (1,09MB)

Plakat A4, PDF (1,2MB)

Plakat A6, auch als Sticker, PDF (920kB)

Motiv als Türhänger, PDF (1,4MB)