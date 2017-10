Bürgermeister Michael Müller und die "S.P.D." sind durch das Attentat am Breitscheidplatz bereits erniedrigt worden. Noch fehlt dem Apparat die Unterwerfung vom Rest der Landesregierung, seitens "die Linke" und Bündnis 90/Die Grünen".

Dieser Artikel wurde durch weitere Quellen ergänzt und aktualisiert

Was würde passieren, wenn bekannt würde, dass Berlin, die einflussreichste und mächtigste Stadt auf dem Kontinent Europa und die Hauptstadt der Berliner Republik, durch ein stadtweites Spionagesystem "überwacht" wird, durch das jede Person beobachtet werden kann "von dem Moment an dem sie die Türschwelle verlässt, bis zu dem Moment an dem sie zurückkehrt" und dass Arbeit und soziales Verhaltensmuster der Stadtbewohner und -besucher "aufzeichnet, analysiert und archiviert“? Und nicht nur Geheimdienste aus N.A.T.O.-Staaten darauf in Echtzeit zugreifen können?

Nichts. Nichts würde passieren. Die strategische Mehrheit der Bevölkerung würde sich ducken, bücken, beugen, wie sie es in der deutschen Geschichte immer getan hat. Insofern hat der Staat jetzt eine goldene, vielleicht letzte Gelegenheit noch seine Orwellschen Bedürfnisse zu befriedigen, auf unbestimmte Zeit wieder zementieren zu lassen und sein mutmaßliches stadtweites Spionagesystem in Berlin wieder scharf geschaltet zu bekommen, bevor nach der strategischen Niederlage des "Westens" und seiner terroristischen Proxy-Armeen im Syrienkrieg bei Aleppo noch ein Frieden ausbricht.

Die Puzzleteile, Parameter und Methoden eines (nicht nur) stadtweiten Systems zur Massenüberwachung, die lediglich durch entsprechende Infrastruktur, Datenzentren und Software miteinander vernetzt werden müssen, sind u.a.

Man darf mutmaßen, dass dieses angenommene (ich sagte es bereits) Spionage-System zur Durchleuchtung und "strategischen Kontrolle" der Bevölkerung - in dem die einzelnen Bestandteile programmtechnisch verschmelzen und das "big picture" einer Puppenstube für in Kriegszeiten nach oben geschwemmte, bizarre Charaktere ergeben - zu einem günstigen Zeitpunkt nach der Landtagswahl und kurz vor Amtsantritt des neuen Innensenators in aller Stille deaktiviert und der Zugriff durch den internationalen geheimdienstlichen Komplex zumindest teilweise beschränkt wurde.

Die Reaktivierung dieses stadtweiten Systems der "urban control" könnte durchaus eine der Fliegen sein, die am 19. Dezember auf dem Breitscheidplatz geklatscht werden sollten - wenn die Landesverbände von "die Linke" und "Grünen" denn mitmachen.

Wir dürfen das gelassen abwarten.

Letzter Punkt: der Begriff "überwachen" impliziert, dass das ausspionierte und beobachtete Objekt gefährlich sei. Insofern ist schon der Begriff "Überwachungsstaat" falsch. Ziel der Bevölkerung muss vielmehr der überwachte Staat sein.

In Vorkriegszeiten nannte man so etwas Demokratie.

(...)

Artikel zuletzt aktualisiert am 31.12.2016, 12.50 Uhr. Abkürzungen wie "RFID" wurden nicht als solche durch Punkte gekennzeichnet.