Ein Telefonat zwischen Corbyn und Ocasio-Cortez, schon macht sich die Kriegslobby ins Hemd

Hintergrund der Panik der internationalen Kriegslobby vor einer möglichen internationalen Allianz von etablierten Linksdemokraten, ist eine mögliche Störung des nächsten Angriffskrieges im siebzehnjährigen Terrorkrieg, nämlich den gegen Venezuela.

Hier die Tweets von Alexandria Ocasio-Cortez (Demokratische Partei, Vereinigte Staaten) und Jeremy Corbyn (Labour Party, Vereinigtes Königreich) über das gemeinsame Telefonat am Sonntag.

Beide lehnen eine (unter dem üblichen Tarnmantel von Humanität, der Hilfe für von Dikatoren bedrohte arme Mitweltbürgern, Putsch, Bürgerkrieg, etc exekutierte) Invasion Venezuelas ab.

Sofort nach Bekanntwerden des Telefonats ließ die Kriegslobby ihre assozierten Kräfte Propaganda streuen, um eine (seit Jahrzehnten überfällige und sabotierte) internationale Kooperation zwischen etablierten Linksdemokraten gleich im Keim zu ersticken.

Corbyn ist ein Schwachkopf, eine Lusche, ein Idiot, der gerade den Schulz gemacht hat und nicht nur seine eigenen Chancen Premierminster zu werden, sondern gleich die ganze Labour Partei ruiniert (was ihm die souveränistische Labour Linke vorausgesagt hat), weil er es nicht lassen kann der gescheiterten imperialistischen paneuopäischen Ideologie hinterher zu laufen.

Es ist ja wirklich so schwer mal irgendeine, irgendeine Partei links von der Mitte zuzulassen, die die eigene Demokratie mitsamt von Dutzenden von anderen nicht auflösen oder zerstören will, was?!

Ein Antijude ist Corbyn nicht. Zu diesem Vorwurf von Verrückten, Kriegslobbyisten, Rechtsextremen und / oder Anderen unter der Tarnkappe "pro-Israel", hat sich bereits Tania Shew aus der britischen jüdischen Linken ausreichend geäußert.

Es ist für mich immer wieder faszinierend, mit was für Unfähigen, mit was für Feiglingen und Untertanen man es zu tun hat. Und beleibe nicht nur im Liliputaner-Land.

Nebensache: wer angesichts des vor aller Augen von der Bundesregierung und Bundestagsparteien gedeckten nächsten Angriffskrieges gegen Venezuela behauptet, "die Linke" sei irgendetwas Anderes außer wertlos und / oder ein imperialistischer Deppenmagnet, muss das beweisen.