Berliner Bürgerrechtsdemonstration Freiheit 4.0: Geht doch!

Nach dem üblichen "Äh, äh, ja, nee, macht ihr mal, ah, es läuft, na dann bin ich natürlich auch dabei!" unterstützen mittlerweile fünfundvierzig Gruppen und Organisationen die am 9. September in Berlin startende Bürgerrechtsdemonstration Freiheit 4.0. Darunter drei Parlamentsparteien, die ja schließlich auch von was leben müssen.

Der von mir zwecks psychologischer Demokratieführung erstellte Mobilisierungs-Trailer ist nach Vimeo und Facebook auch auf Youtube erschienen. Er darf übrigens schon vor dem üblichen Rausgerede geteilt und eingebettet werden.

Die bislang (Stand: 25. August) unterstützenden Organisationen und Gruppen in alphabetischer Reihenfolge:

#wastun

Aktion Freiheit statt Angst

Aktion Stoppt-die-e-Card

Amnesty Internatoinal

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung

Attac Deutschland

Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen

Bündnis 90/Die Grünen

Crypto-Party Berlin

d64 – Zentrum für digitalen Fortschritt

Demokratie in Bewegung

Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di

Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD e.V.)

Deutscher Journalisten-Verband e. V.

dieDatenschuetzerRheinMain

Digitalcourage e. V.

Digitale Freiheit (Stud. TU Berlin)

Die Linke

FDP Berlin

FDP Bundespartei

Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF) e. V.

Free Software Foundation Europe, Berlin

Freie Ärzteschaft

Gen-Ethisches Netzwerk

Giordano Bruno Stiftung

Grüne Jugend

Grundrechtekomitee e.V.

Humanistische Union

Initiative gegen Totalüberwachung e.V.

Internationale Liga für Menschenrechte

Junge Liberale

LabourNet Germany

Load e.V.

NaturFreunde Berlin

OpenPetition

Pinkstinks Germany e. V.

Piratenpartei Berlin

Piratenpartei Deutschland

Rote Hilfe e. V. OG Berlin

StopWatchingUs Heidelberg

StopWatchingUS Köln

Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen e. V.

Warriors e. V.

Whistleblower-Netzwerk e.V.

Zwiebelfreunde e. V.

Kernforderungen der Demonstration:

Staatliche Überwachung abbauen!

Keine Vorratsdatenspeicherungen!

Privatheit schützen: On- und Offline-Verfolgung eindämmen!

Pressefreiheit – Keine Zensur!

Grundrechte und Rechtsstaat sichern!

Weitere Infos: Rettet-die-Grundrechte.de

Twitter: #RettetDieGrundrechte

Ankündigung auf Facebook (teilen, nicht glotzen!)

"Freiheit 4.0 – Rettet die Grundrechte"

Samstag, 9. September 2017,

ab 12 Uhr Fest der Grundrechte

Demonstrationsumzug ab 14 Uh

Fest bis 22.00 Uhr

Gendarmenmarkt, Berlin

