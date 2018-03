Internationale Kriegskoalition trifft sich in Washington

Am heutigen Mittwoch treffen sich in Washington zum ersten Mal seit Amtsantritt von U.S.-Präsident Donald Trump achtundsechzig Außenminister der Internationalen Kriegskoalition, darunter natürlich auch Sigmar Gabriel.

Ergänzung 12.20: Wie die "Zeit" in einem Artikel zu einem Luftangriff in Syrien schreibt, wird Gabriel beim Treffen der "Anti-IS-Koalition" durch den "Politischen Direktor im Auswärtigen Amt" vertreten.

Die von Washington geführte Internationale Kriegskoalition (offizieller Titel: "Internationale Allianz gegen den Islamischen Staat" oder "Anti-I.S.-Allianz") wurde Anfang September 2014 auf dem Gipfel des Nordatlantikpakts in Wales geschaffen (Radio Utopie berichtete vorher).

Dank der Simulation parlamentarischer Opposition namens "Bündnis 90/Die Grünen" und "Die Linke" wissen die Meisten in der Republik nicht einmal, dass diese Kriegskoalition überhaupt existiert, geschweige denn dass ihre Regierung Teil dieser Kriegskoalition ist.

Was auch von der Gilde der etablierten Informationsindustrie in Deutschland zu halten ist, lässt sich aus der Tatsache ableiten, dass über das heutige Treffen bislang allgemeines Schweigen herrscht. Wohl auch, da die Regierungspartei "S.P.D.", deren damaliger Außenminister und heutiger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Republik in diese Kriegskoalition hineingezog, sich derzeit die alle 4 Jahre fällige Simulation leisten muss gegen die eigene Regierung und / oder Politik Opposition zu markieren.

Dabei schafft es die "S.P.D." scheinbar tatsächlich offensichtlich gestörte WählerInnen wieder einzufangen, aber gleichzeitig mit ihrem "neuen" Außenminister Sigmar Gabriel, vorher Wirtschaftsminister, ohne mit der etablierten Medienwimper zu zucken als Kriegskoalitionäre im doppelten Sinne an der Fortsetzung des fünfzehnjährigen weltweiten Terrorkrieges weiter teilzuhaben.

In der Internationalen Kriegskoalition, die im August letzten Jahres über fünf Jahre nach Beginn der Invasion letztlich offiziell von der Türkei aus in Syrien einmarschierte, sitzt die Regierung Merkel-Gabriel neben allerlei ehrenwerten pro-demokratischen Majestäten von Saudi-Arabien bis Singapur; u.a. neben der Regierung von Tajjip Erdogan, mit der vor der Öffentlichkeit auf das Heftigste Streit simuliert wird. Gleichzeitig sind natürlich beide Regierungen nicht so dumm wie ihre Wähler und bewahren die vielzitierten "strategischen Interessen".

Da selbst die Liste der Mitglieder in der "Allianz" verschwiegen gehalten wird (auch Wikipedia-Einträge verschwinden beizeiten bzw werden geändert), hier noch einmal eine unvollständige Aufzählung, von 58 Kriegskoalitions-Staaten:

Vereinigte Staaten von Amerika

Vereinigtes Königreich

Deutschland

Saudi-Arabien

Türkei

Frankreich

Kanada

Jordanien

Dänemark

Australien

Dänemark

Niederlande

Belgien

Libanon

Marokko

Vereinigte Arabische Emirate

Katar

Bahrain

Spanien

Portugal

Polen

Georgien

Japan

Taiwan

Südkorea

Neuseeland

Ungarn

Österreich

Albanien

Griechenland

Bulgarien

Slowakei

Slowenien

Serbien

Rumänien

Kosovo

Bosnien-Herzegowina

Luxemburg

Lettland

Litauen

Island

Irland

Mazedonien

Montenegro

Ukraine

Kroatien

Tschechische Republik

Zypern

Finnland

Norwegen

Schweden

Estland

Somalien

Kuwait

Oman

Tunesien

Singapur

Indonesien

Malaysien