Korea-Gipfel: erstes hochrangiges Treffen am 29. März

Treffen am Donnerstag zur Vorbereitung des Gipfels der Staatschefs Ende April.

Vor dem kommenden Gipfel der Staatschefs Moon Jae-in und Kim Jong-un Ende April im Waffenstillstandsort Panmunjeom treffen sich dort am nächsten Donnerstag (29.) hochrangige Delegationen von Südkorea und Nordkorea. Wie "KBS" berichtet, nahm der Norden am heutigen Morgen ein entsprechendes Angebot aus dem Süden an. Laut den Berichten wird die südkoreanische Delegation von Vereinigungsminister Cho Myeong-gyon geleitet werden. Ein weiterer Delegierter des Südens kommt aus dem Präsidialamt, ein weiterer vertritt den Geheimdienst.