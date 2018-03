Mein erster Tag als CIA-Direktor

Der ehemalige C.I.A.-Analyst und Gründer der Veteran Intelligence Professionals für Sanity Ray McGovern beschreibt in diesem augenzwinkernden Artikel Schritte, die er am ersten Tag als C.I.A.-Direktor einschlagen würde, um dem Russiagate auf den Grund zu gehen und der bei Information Clearing House veröffentlicht wurde. Radio Utopie lässt es sich nicht nehmen, diesen hervorragenden Beitrag unserer treuen Leserschaft kundzutun. Mit dem Artikel "My First Day as CIA Director" reisst Ray McGovern gekonnt allen beteiligten Akteuren die Maske vom Gesicht. Um neuerlichen "Missverständnissen" zuvorzukommen, übersetzten wir ihn vorsichtshalber und mit zustimmender Genugtuung, die Verstrickungen des Geheimdienst-Komplexs aufzudecken, ins Deutsche. Am Ende des Artikels haben wir einen Hinweis auf einen Beitrag zu diesem Thema von Paul Craig Roberts auf Luftpost Kaiserslautern gesetzt, der dort ebenfalls übersetzt zur Verfügung steht.

Von Ray McGovern

My First Day as CIA Director

Jetzt, wo ich vom Autor Paul Craig Roberts wieder als CIA-Direktor nominiert worden bin, bereite ich mich auf den Start vor. Das letzte Mal, als mein Name für die Stelle vorgeschlagen wurde - von der Verlegerin Katrina Vanden Heuvel von The Nation -, hielt ich nicht die Luft an und wartete auf einen Anruf aus dem Weißen Haus. Ihre Nominierung kam im Anschluss meiner zufälligen, vierminütigen Debatte mit dem damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, als ich ihn mit seinen Lügen über den Angriff auf den Irak am 4. Mai 2006 im nationalen Fernsehen konfrontierte. Da klar war, dass Rumsfeld und ich nicht miteinander auskommen würden, ich war mir sicher, dass ich mich selbst königlich disqualifiziert hatte.

Dieses Mal habe ich die Chance, die Agenda für die ersten paar Tage als C.I.A.-Direktor vorzubereiten. So sieht Day One so aus:

Den ehemaligen Technischen Direktor der National Security Agency William Binney zurück zur C.I.A. zu holen, um sich mit mir und den "handverlesenen" C.I.A.-Analysten (wie vom ehemaligen Geheimdienstdirektor James Clapper am 8. Mai 2017 beschrieben) vom F.B.I. und der N.S.A. zu treffen, wegen der sogenannten Beurteilung der Intelligence-Gemeinschaft (Intelligence Community Assessment (ICA) vom 6. Januar 2017. Diese beweisarme Einschätzung argumentierte, dass "der russische Präsident Wladimir Putin seinen Schergen befahl, "die Wahlchancen von Präsident Trump zu unterstützen, wenn möglich, indem Ministerin Clinton diskreditiert wird".

Als mein Vorgänger, der C.I.A.-Direktor Mike Pompeo, am 24. Oktober 2017 Binney in sein Büro einlud, um über Cyberangriffe zu diskutieren, erzählte er Pompeo, dass er mit einem Lügenpaket über das "Russische Hacking" gefüttert worden sei und dass er es beweisen könne. Warum Pompeo das hängengelassen hat, ist rätselhaft, aber ich glaube, das ist die Art von tief hängenden Früchten, die wir pronto aufnehmen sollten.

Der kalorienarme Jan. 6 ICA wurde ungeschickt zusammengeschustert:

"Wir schätzen mit großer Zuversicht ein, dass der russische Militärgeheimdienst ... die Guccifer 2.0-Person und DCLeaks.com verwendet hat, um Daten von U.S.-Opfern aus Cyber-Operationen öffentlich und exklusiv an die Medien zu veröffentlichen und das Material an WikiLeaks weiterzuleiten."

Binney und andere erfahrene N.S.A.-Alumni sowie andere Mitglieder von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (V.I.P.S.), mit ihrer engen Vertrautheit mit den technischen Systemen und der Hacking-Arbeit, sagen seit anderthalb Jahren, dass diese CIA/FBI/NSA-Schlussfolgerung sozusagen ein Ablenkungsmanöver (a red herring - ein Räucherhering) ist. Letzten Sommer ermöglichten die Ergebnisse der forensischen Untersuchung V.I.P.S., die Prinzipien der Physik und die bekannten Kapazitäten des Internets anzuwenden, um diese Schlussfolgerung zu bestätigen. Seltsamerweise entschied sich das F.B.I. dafür, keine forensischen Untersuchungen über den sogenannten "russischen Hack" der Computer des Democratic National Committee durchzuführen und, wie es schien, auch nicht die Verfasser der ICA.

Wiederum sagt Binney, dass die Hauptschlussfolgerungen, die er und seine V.I.P.S.-Kollegen erzielt haben, weitgehend auf Prinzipien der Physik basieren - einfache wie die Fluiddynamik. Ich möchte hören, worum es geht, wie das auf den "Russischen Hack" zutrifft und was meine eigenen C.I.A..-Analysten darüber zu sagen haben.

Ich werde die Freigaben von Binney aktualisieren, um unnötige Barrieren für eine uneingeschränkte Diskussion auf einer streng geheimen Ebene zu beseitigen. Danach werde ich eine Abschrift vorbereiten lassen, die von dem Schutz von Quellen und den Methoden bereinigt sind und die umgehend den Medien zugänglich gemacht wird.

Wie Sisyphus den Medien-Berg erklimmen

An diesem Punkt werden die Dinge sehr interessant werden. Viel zu wenige Menschen erkennen, dass sie von der New York Times eine sehr verdrehte Sicht auf solche Themen bekommen. Zweifellos würde es eine Weile dauern, bis sich die Times und andere Abnehmer an die zu bekommende Offenheit der C.I.A. gewöhnen, statt der bisher weit verbreiteten tendenziösen Lecks. Auf jeden Fall werden wir versuchen, den Medien die Wahrheit zu sagen - ebenso wie der Macht.

Ich teile die Meinung einer Handvoll meiner vorhergehenden Direktoren, die der Ansicht sind, dass wir eine wichtige sekundäre Verpflichtung haben, alles in unserer Macht stehende zu tun, um die Öffentlichkeit und den Rest der Regierung zu informieren und zu unterrichten - insbesondere über so volatile und strittige Fragen wie "Russisches Hacken."

Was mich sehr beunruhigt, ist, dass die NYT und andere Print- und TV-Medien des Mainstreams mit dem schleimigen Brei, den sie seit eineinhalb Jahren an unserem C.I.A.-Trog schlürfen, aufgebläht zu sein scheinen; und dann die karge Kost aufbereiten und konsumieren als eine Art heiliges Sakrament. Das gilt im höchsten Maße für die Medienhandhabung des gefeierten ICA vom 6. Januar 2017, der von den "handverlesenen" Analysten von C.I.A., F.B.I. und N.S.A. zusammengeschustert wurde. Es ist in aller Offenheit eine Peinlichkeit für den Beruf der Intelligenzanalyse und doch hat es aus politischen Gründen den Status der Heiligen Schrift erreicht.

Das Papier von (Dubious) Record

Ich erinnere mich an die Schlagzeile, die als Banner oben die gesamte Titelseite der NYT am 7. Januar 2017 überspannte: "Putin Led Scheme to Aid Trump, Report Says" und die elektronische Version mit der Überschrift "Putin Led a Complex Cyberattack Scheme to Aid Trump, Report Finds". Ich sagte mir sarkastisch: "Well there you go! Das ist genau das, was Mrs.Clinton - ganz zu schweigen von der New York Times, der Washington Post und Dem Establishment - seit vielen Monaten gesagt hat."

In derselben Ausgabe der Times war ein kurzer Absatz von Scott Shane: "Was im öffentlichen Bericht fehlt, ist das, was viele Amerikaner am meisten erwartet haben: harte Beweise, um die Behauptungen der Behörden zu stützen, die russische Regierung habe den Wahlangriff manipuliert. Das ist eine wichtige Unterlassung."

Mission? Keine harten Beweise? Kein Problem. Die Veröffentlichung der Bewertung vom 6. Januar 2017 brachte den Ball ins Rollen. Und Demokraten wie Adam Schiff (D-Calif.), die Mitglieder des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses waren, kickten den Ball hart durch die Straßen von Washington. Am 25. Januar 2017 hatte ich die Gelegenheit, Schiff persönlich über den Mangel an Beweisen zu konfrontieren - etwas, das sogar Obama bestätigt hatte, kurz bevor er durch die Tür schlüpfte. Ich denke, unser zweiminütiges Gespräch spricht Bände.

Jetzt freue ich mich absolut auf Adam Schiff in meiner neuen Position als CIA-Direktor. Ich werde ihn bitten, mir die Beweise für das "Russian Hacking" zu zeigen, welche er mir am 25. Januar 2017 nicht hätte zeigen können - auf die Chance, dass seine Beweise mehr enthalten als Berichte der New York Times.

Quellen

Intelligenzanalysten legen natürlich großen Wert auf Quellen. Die Autoren des aufgeblähten, Banner-Headliner NYT Artikel vom 7. Januar 2017 waren Michael D. Shear und David E. Sanger; Sanger hatte eine besonders bunte Karriere, während der er immer auf den Beinen landete. Trotz seiner Aufzeichnungen über die nachgeplapperten CIA-Handouts (oder vielleicht auch nur deshalb) ist Sanger jetzt der Washingtoner Korrespondent der NYT.

Diejenigen, deren Erinnerungen mehr als 15 Jahre zurückreichen, mögen sich daran erinnert haben, dass er die Massenvernichtungswaffen im Irak als flache Tatsache propagiert hat. In einem Artikel vom 29. Juli 2002, der zusammen mit Them Shanker verfasst wurde, erscheinen zum Beispiel die (nicht existierenden) "Massenvernichtungswaffen" des Irak nicht weniger als sieben Mal als eine Tatsache ("U.S. Exploring Baghdad Strike As Iraq Option").

Noch lehrreicher war es, im Mai 2005, als der aus erster Hand dokumentierten Beweis aus dem jetzt berühmten "Downing Street Memorandum" zeigten, dass Präsident George W. Bush im Frühsommer 2002 beschlossen hatte, den Irak anzugreifen, die NYT ignorierte ihn sechs Wochen lang bis sich David Sanger eine Gelegenheit bot, in einem gequälten Bericht, der genau das Gegenteil behauptete. Der Titel seines Artikels vom 13. Juni 2005 lautete: "Prewar British Memo Says War Decision Wasn’t Made".

Gegen diesen eigentümlichen Bericht vom 7. Januar 2017, den er zusammen mit Michael D. Shear verfasste - "Putin Led a Complex Cyberattack Scheme to Aid Trump, Report Finds" war ich nicht geneigt vorzugehen.

Ich bin auch nicht geneigt, James Clapper, den ehemaligen National Intelligence Director, ernst zu nehmen über seine bekundeten Ansichten wie die Russen sind, dass sie nun wirklich schlechte Menschen sind - dass es an ihren Genen liegt. Ich beabsichtige, die Gelegenheit zu nutzen, um herauszufinden, ob Geheimdienstanalytiker, die unter seiner "aegis" arbeiteten, von seiner merkwürdigen Sicht auf die Russen angesteckt wurden.

Ich werde jeden der "handverlesenen" Analysten fragen, die sich auf die Analyse Russlands spezialisiert haben (und, hoffentlich, gibt es zumindest ein paar): Teilen Sie Clappers Sicht, wie er in NBC's Meet the Press am 30. Mai 2017 erklärte, dass Russen "typischerweise fast genetisch dazu neigen, sich zu vereinigen, einzudringen, Gunst zu gewinnen, was auch immer"? Ich weiß wirklich nicht, was ich als Antwort erwarten soll.

Ende des ersten Tages

Alles in allem ist es meine Priorität für den ersten Tag, beide Seiten der Geschichte bezüglich des "Russian Hacking" mit allen Karten auf dem Tisch zu hören. Alle Karten. Das bedeutet, dass keine Fragen ausgeklammert werden , einschließlich der Rolle, die das "Steele-Dossier" möglicherweise bei der Vorbereitung der Bewertung vom 6. Januar 2017 gespielt hat.

Vielleicht beschließe ich auch, einen unabhängigen, uneigennützigen technischen Input zu suchen. Aber es sollte nicht lange dauern, bis ich herausfinde, welche der beiden Interpretationen des angeblichen "Russischen Hacking" auf Fakten basiert und unvoreingenommener ist. In den folgenden Tagen werde ich sowohl den Vorsitzenden, Devin Nunes (R-Calif.) und Schiff, das ranghöchste Mitglied des House Intelligence Committee, als auch den Vorsitzenden und das ranghöchste Mitglied seines Kollegen im Senat instruieren. Ich werde dann persönlich David Sanger von der NYT informieren und genau verfolgen, was er und seine Meister mit den Fakten, die ich präsentiere, tun.

Mit der Chance, dass die Times und andere Medien beschließen könnten, unverfälscht zu spielen, und dass die "Geradlinigkeit" von der vorherrschenden Clapperesque-Erzählung der russischen Perfidie abweicht, werden die verschiedenen Mainstream-Outlets mit einem gewaltigen Problem ihres eigenen Tuns konfrontiert sein.

Mark Twain drückte es so aus: "Es ist leichter, Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden".

Und das wird wahrscheinlich für den ersten Tag reichen.

Quelle: http://www.informationclearinghouse.info/48894.htm

Übersetzung petrapez / Radio Utopie

Passend zu diesem Thema wurde am 26.Februar 2018 auf Luftpost Kaiserslautern der Artikel von Paul Craig Roberts "Will The Conspiracy Against Trump and American Democracy Go Unpunished?" vom 5.Februar 2018 ins Deutsche übersetzt sowie das Orginal veröffentlicht "Wird die Verschwörung gegen Trump und die US-Demokratie ungestraft bleiben?".

Anriss:

"Liebe Leser, der nachfolgende und der unter https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/02/nuclear-posture-review/ aufzurufende Artikel gehören zu den wichtigsten, die ich jemals geschrieben habe. Wenn die Russiagate-Verschwörung gegen Trump und die US-amerikanische Demokratie ungestraft bleibt, wird die Regierung der USA ihre Entscheidungsfreiheit verlieren. Bisher haben die US-Geheimdienste nur Staatsstreiche gegen ausländische Regierungen inszeniert. Jetzt versuchen sie auch die eigene Regierung zu entmachten. Es besteht die große Gefahr, dass die Republikaner, die so großen Wert auf die Sicherheit des Staates und das Ansehen der US-Regierung legen, den hohen Beamten, die an der Verschwörung gegen die US-Demokratie beteiligt sind, einen Freibrief ausstellen werden. Trump kann sich auf seine Regierung nicht verlassen, weil sie nur die Anweisungen des militärisch-sicherheitstechnischen Komplexes befolgt. Die Verschwörer werden ihre illegalen Maßnahmen als Formfehler des FBI und des Justizministeriums herunterspielen, und die daran beteiligten Medien werden ihre Komplizenschaft als "schlampige Berichterstattung" entschuldigen...

weiterer Artikel auf Radio Utopie

04.02.2018 Das Memo

Die Veröffentlichung markiert einen Wendepunkt in der real existierenden Machtarchitektur, der Hierarchie auf dem Planeten und eine historische Niederlage des internationalen geheimdienstlichen Komplexes. Methoden zur politischen Spionage und Manipulation der Demokratien weltweit, im Zusammenspiel von Polizei, Geheimdiensten, Konsortien und kommerziellen Spionen, treten nun zutage.