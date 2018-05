In Gedenken an Robert Parry, Gründer von Consortiumnews

Am 31.Dezember 2017 lasen wir mit grosser Sorge auf Consortiumnews, dass der von uns hochgeschätzte investigative Journalist Robert Parry, Gründer und Betreiber der von ihm in in 1995 gegründeten investigativen U.S,-Website Consortiumnews nach einem Schlaganfall in eine Klinik eingeliefert wurde. Dort diagnostizierten die Ärzte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Gestern teilte sein Sohn Nat zu unserer tiefsten Betroffenheit mit, dass sein Vater am Samstag, den 27.Januar 2018, im Alter von achtundsechzig Jahren verstorben ist.

Wir sind zutiefst über diese Nachricht erschüttert und übermitteln der Familie unser aufrichtiges Beileid.

Robert Parry gehörte zu den wenigen professionellen Journalisten, die den Mut aufbrachten, ihre Karriere bei den etablierten Zeitungen aufzugeben und zu den Pionieren, die eine eigene Website im Internet aufstellten, um die Menschen über die wahren Zusammenhänge in der Politik aufzuklären und mit eigenen Mitteln finanzierten. Entsprechend gross sind die Bemühungen, solche unabhängigen Stimmen zu unterdrücken und zum Schweigen zu bringen, wie wir es in gerade in jüngster Zeit wieder erleben.

Seine langjährige ausdauernde Arbeit war nicht umsonst sondern sein Beispiel hat im Gegenteil vielen Personen in den letzten Jahrzehnten den Mut gegeben, sich dem Mainstream entgegenzustellen und ihre Erkenntnisse über Hintergründe und Zusammenhänge zwischen Politik, Kriege und geheimdienstlichen Tätigkeiten öffentlich zu recherchieren und zu publizieren.

An dieser Stelle danken wir Robert Parry und seiner Familie für ihr beispielloses, nicht selbstverständliches Engagement für ihre Arbeit.

Artikel zum Thema

01.11.2015 Anerkennung für objektiven Journalismus: Havard-Preis an Robert Parry

Die Nieman-Gesellschaft für Journalismus an der Havard-Universität verlieh am 22. Oktober 2015 die I.F. Stone-Medaille für Unabhängigen Journalismus an den ehemaligen Journalisten bei "Associated Press" und jetzigen unabhängigen Autoren bei Consortiumnews.com, Robert Parry.

