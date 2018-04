Heute Nacht interaktive Live-Diskussion zur Internet-Zensur mit David North und Chris Hedges

WSWS-Webinar "Organizing Resistance to Internet Censorhip" mit Erklärung von Julian Assange gegen Internetzensur.

David North, Chefredakteur der internationalen Organisation World Socialist Web Site und Chris Hedges, preisgekrönter investigativer Journalist diskutieren über die Zensur des Internets. Das Gespräch wird heute Nacht, am Mittwoch, den 17.Januar 2018 um 1.00 Uhr MEZ live übertragen

(Link zur Live-Schaltung auf Youtube mit einem eingebundenen Livechat).

"Die Diskussion zwischen North und Hedges wird den politischen Kontext der Bemühungen zur Zensur des Internets untersuchen und politische Strategien zur Verteidigung der demokratischen Rechte diskutieren."

Chris Hedges und David North werden auch Fragen von Online-Zuhörern beantworten, die unter wsws.org/endcensorship und facebook.com/wsws.org eingereicht werden können.

"Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat der World Socialist Web Site eine wichtige Stellungnahme geschickt, in der er vor den Bemühungen der Regierung und der Unternehmen warnt, den demokratischen Informationsaustausch einzuschränken. Er hat darum gebeten, dass sie während des WSWS-Webinars „Organizing Resistance to Internet Censorhip“ verlesen wird", so der Veranstalter.

Näheres unter https://www.wsws.org/de/articles/2018/01/16/assa-j16.html

