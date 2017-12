Zur Causa Israelische Flagge

Es gibt da ja so Leute, die verbrennen Flaggen von Nationalstaaten. Soll hi und da schon mal vorgekommen sein. Gut, es gibt solche und solche. Also solche und solche Nationalstaaten. Und natürlich Nationalisten! Wieso schreibe ich andauernd was mit national? Weil die Linken in Deutschland so drauf abfahren auf das Wort. Die können gar nicht ohne. National, national, national. Bäh, bäh, bäh. Rubbel, rubbel, rubbel.

Dabei geht es doch um Asien. Mehr Asien!

Natalie Cohen Waxberg hat da ein Antwort auf den genialen Vorschlag vom Zentralstaat.. vom Zentralrat der Juden zur weiteren Verschärfung des Demonstrationsrates.. zur weiteren Verschärfung des Demonstrationsrechts in der Berliner Republik, in die schon viele geflüchtet sind, auch aus durchgeknallten Kirchenstaaten die von einem Haufen Verrückter regiert werden. Das kann so nicht weitergehn! Also das mit den Emigranten. Die müssen alle wieder rein, ähh, raus, rauuuus aus der Republik, rauuus in die Welt! Diese Stadt ist einfach viel zu frei! Und bekanntlich ist mehr Polizeirat.. mehr Polizeistaat die absolute, die einzige, ja die überhaupt nur denkbare Lösung genau dafür und schlussendlich für alles Andere auch und die deutsche Geschichte ist dafür der beste Beweis womit wir zur Abstimmung kommen, ich sehe keinen Widerspruch, damit ist der Gesetzentwurf angenommen, danke, und jetzt raus, rauuuus in die Welt!

Sehen wir also Natalie Cohen Waxberg zu, auf deren nichtästhetischen Umtriebe mit der Flagge aller Flaggen hier nicht weiter eingegangen werden soll, wie sie ihre Flagge liebt. Naja, nicht ihre Flagge (oder doch?), naja, jedenfalls ist sie auch nach Berlin geflüchtet. Mit innerer Sicherheit wegen der Pogromstimmung.

Epilog

Ground control to Major Schuster...

(...)

