Veranstaltungsverbot? Gaggenau? Riesenalarm? Muss man hier jedem das Grundgesetz erklären?

Würden jetzt bitte mal diese Vollidioten der "Union europäisch-türkischer Demokraten" gegen das Veranstaltungsverbot der Stadtverwaltung von Gaggenau Klage einlegen, damit dieses Geplärre von deutsch-türkisch-europäisch-irdischen Schwachmaten endlich aufhört?

Keiner, wirklich keiner, scheint auch nur noch ein rudimentäres Maß von Intelligenz zu besitzen, egal ob in der Türkei oder in Deutschland. "Mutti" (früher: Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland) hat hier gar nichts zu melden. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Republik kann hier eine Veranstaltung anmelden - sogar in diesem N.A.T.O.-Staat. Und ja, man kann sogar den Ministerpräsidenten, den Justizminister, den Wirtschaftsminister eines anderen N.A.T.O.-Staates dort sprechen lassen. Und wenn sich irgendein Provinzheini in irgendeinem Kuhkaff sich auf "zuwenig Parkplätze" rausredet, kann man dagegen klagen.

Weil: das sagt das Grundgesetz. Und unsere Verfassung sagt auch, dass Mutti und Vati und Großmutti und Großvati, und auch alles was die geglaubt haben, zum Beispiel der Regierung, und ob irgendwem anderes gefällt was da auf einer Veranstaltung alles erzählt wird, oder ob irgendwem gefällt wer da irgendwas erzählt, dass all dies eben völlig egal ist.

Es leuchtet natürlich ein, dass gerade Fans von "Mutti" Merkel oder von "Vati" Erdogan oder vom virtuellen Land "Europa" das nicht begreifen. Aber so ist es.

Hier ist nicht die Türkei. Hier ist die Republik Deutschland, genannt Berliner Republik.

Ah.

Und hier fehlt noch einer. Der will nämlich gern nach Hause. Der weiß nämlich mittlerweile wie schön es hier ist, weil man hier wirklich auch den größten Unsinn erzählen kann, ohne gleich ohne Anklage und aufgrund fiktiver Gründe in irgendeinem Knast zu verschwinden. Und der heißt Deniz Yücel. Und was der wiederum alles an Unsinn erzählt hat, darüber reden wir wenn er wieder draußen und hier in Sicherheit ist.