Eugen Drewermann. Rede gegen Krieg und Imperialismus. Berlin 2018

Mehr als nur ein Appell: Analyse eines der wenigen Intellektuellen in Deutschland, die den Mut haben, gegen den Strom der Angepassten Position zu ergreifen.

Wir veröffentlichen das Video von Eugen Drewermann, der eine Rede zum Abschluss des Friedensmarches am 31.03.2018 in Berlin vor der Ev. Heilandskirche hielt.

Eugen Drewermann fasst in dieser halbstündigen Ansprache in aussergewöhnlich komprimierter Form die Zusammenhänge unserer Gesellschaft zusammen, in der Regierungen und dass Grosskapital unsere Welt immer weiter in einen tiefen Abgrund der Zerstörung stürzen.

Doch hören Sie selbst:

Unser Dank gilt den Aktivisten, die dieses Video erstellten und für die Öffentlichkeit auf Youtube bereitstellten. Es ist ein Mahnmal der Worte von historischer Bedeutung.

