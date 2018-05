Unsere Musikcharts im Februar

Ein Jahr haben wir die Radio Utopie Musik Charts ruhen lassen. Nun starten wir für Februar 2018 mit jeder Menge guter Musik neu.

Ab diesen Monat sind es nur noch zehn Titel, unter denen Ihr einen wählen könnt. Der Titel mit der niedrigsten Stimmenzahl auf Nr. 10 der Musikcharts wird im nächsten Monat durch einen Neuzugang ersetzt. Zum Neustart diesen Monat stellen wir drei Neuzugänge vor. Omonko aus Newry, Nordirland, mit "Empty Streets", einem an the Verve erinnernden melodischen Alternative Rock, Duo Teslar aus Moskau, Russland, mit dem großartigen und musikalisch selbsterklärenden "Universal Funk", und aus der internationalen Musikwerkstatt ccmixter die italienischen Künstler von Destinazione Altrove alias Dysfunction AL, mit dem Tanzflächenfüller "Two Turntables", feat. KCentric.

Hier alle Titel zum Hören und Downloaden. Untenstehend das Abstimmungsfeld. Viel Spaß!

1. Evgeny Teilor - Uncertainty (download):

2. StrangeZero - Burning Star (download):

3. VOIC3S - People from the Underground (download):

4. Proleter - April showers (download):

5. Heifervescent - Colder Than The Edge of Space (download):

6. Butterfly Tea – Dragon Tales (download):

7. Madelyniris - Leave and Never Look Back (download):

Neuvorstellung: Omonoko - Empty Streets (download):

Neuvorstellung: Duo Teslar – Universal Funk (download):

Neuvorstellung: Destinazione Altrove - Two turntables (ft. KCentric) (download):

Wähle jetzt Deinen Lieblingstitel: Destinazione Altrove - Two Turntables (ft. KCentric) (29%, 9 Votes)

Duo Teslar - Universal Funk (19%, 6 Votes)

VOIC3S - People From The Underground (13%, 4 Votes)

Heifervescent - Colder Than The Edge of Space (10%, 3 Votes)

Madelyniris - Leave and Never Look Back (10%, 3 Votes)

StrangeZero - Burning Star (6%, 2 Votes)

Omonoko - Empty Streets (3%, 1 Votes)

Butterfly Tea – Dragon Tales (3%, 1 Votes)

Proleter - April showers (3%, 1 Votes)

Evgeny Teilor - Uncertainty (3%, 1 Votes) Total Voters: 31

Rechtlicher Hinweis aus den in Deutschland üblichen urheberrechtsextremistischen Gründen: In die Musikcharts von Radio Utopie können nur Titel einsteigen, die unter einer Creative Commons (CC) Lizenz oder einer anderen freien Lizenz veröffentlicht wurden und keiner Verwertungsgesellschaft unterliegen. Alle Titel können daher entsprechend der Lizenz CC by-nc-nd für den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch legal heruntergeladen, kopiert und verbreitet werden.