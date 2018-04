Flug München-Riad am 20. Juli unerwartet gestoppt, Landung auf Zypern

"Brenzliger Kaffee-Automat" zwingt Airbus der Lufthansa zur Landung in Larnaka

Einhundertsechsundachtzig Passagiere, die sich am Nachmittag des 20.Juli 2017 in München auf dem Flughafen eincheckten, um mit einem Airbus der Lufthansa ihre Reise nach Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, anzutreten, konnten nicht ahnen, dass ihnen ein unfreiwilliger Aufenthalt auf Zypern bevorstehen wird.

Nachdem im Cockpit von der Crew-Mannschaft ein ungewöhnlicher Geruch wahrgenommen wurde, entschied sich diese zur Landung auf dem internationalen Flughafen Larnaka der Republik Zypern im Süden der bis heute durch den Einmarsch der türkischen Armee am 20.Juli 1974 geteilten Insel.

Sämtliche Fluggäste mussten das Flugzeug verlassen. Als Quelle der ungewöhnlichen Geruchsentwicklung wurde eine defekte Kaffee-Maschine an Bord genannt. Zum Zeitpunkt der Meldung in der Online-Ausgabe der Stuttgarter Nachrichten um 22.15 Uhr stand noch nicht fest, ob am Abend die Passagiermaschine mit der Flugnummer LH 608 zum Weiterflug nach Riad starten wird.

Laut FlighStats liegen um 5.00 Uhr noch keine weiteren Informationen vor: "It is currently later at the arrival airport than the scheduled arrival time and the flight has not yet landed. while this may indicate a delay, it may also be that the arrival information is not available or has not yet reached one of our data sources.", auf Airportia ist der Status "Umgeleitet" eingetragen.

Update 21.7.2017 12.44 Uhr

Laut FlightAware landete die Maschine um 5.34 Uhr (Osteuropaische Sommerszeit) in Riad

