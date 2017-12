Meine Musik

Als ich vor zehn Jahren die Medienstation Radio Utopie gründete, hatte ich schon mehrere Leben gelebt. Die Meisten wissen bis heute nicht, wer ich bin und mit wem sie es hier zu tun haben.

Diese Musik ist von mir. Bis auf den Bass auf "Toter Mann" (Io), Chorstimme bei "Unser Kongress tanzt" (Kico) und die Stimme der Kantorka in "Krabat" (Tina) ist alles von mir: Stimmen, Gitarren, Bass, alles. Ich habe alles alleine aufgenommen, alles alleine produziert.

In Gedankenarchitektur schrieb ich: So viele Jahre Jahre Du zurückdenkst, so viele denke auch voraus. Und - Du kannst die Dinge zum Besseren verändern. Du schaffst es. Weil Du ein Mensch bist.

Wenn also in hundert Jahren, irgendwo, in einer seltsamen Form der Bibliothek, einem Archiv oder einem Raum, wo auch immer, jemand diese Zeilen liest und diese Musik hört: wisse, dass in diesen seltsamen Zeiten jemand lebte der real war. Der echt war. Dass niemals alles unter Kontrolle ist was menschlich ist und dass das Gute immer siegen wird. Weil es real ist. Weil es wahr ist. Weil es nicht sterben kann. So wie die Kunst.

Und jetzt, hier und heute, sage ich: Ich bin, der ich sein will. Und das ist auch gut so.

Wer also dieser Arbeit, die ich und die besten Freunde und Freundinnen die man haben kann hier seit Jahren machen, ab und an mal etwas Gutes und Schönes abgewonnen hat, nicht geraubt, nicht betrogen, sondern weiter gereicht hat wie eine Fackel in einer Finsternis, für Dich ist diese Musik. Ihr könnt sie hören, laden, verteilen und versenden. Sie ist frei wie ich. Und wer sie rauben, mutieren lassen und für seine eigenen, verkommenen, kapitalistischen, imperialistischen, faschistischen Zwecke einsetzen will: Vorsicht. Alle Titel stehen unter Lizenz CC by-nc-nd. Betet, dass ich euch nie in die Finger bekomme. Ich bin noch nicht fertig mit euch.

Es geht weiter. Den Guten eben dieses.

1. Der Fels (download)

https://www.radio-utopie.de/wp-content/uploads/2017/02/Daniel-Neun-Der-Fels.mp3

2. Zinnsoldaten (download)

https://www.radio-utopie.de/wp-content/uploads/2017/02/Daniel-Neun-Zinnsoldaten.mp3

3. Toter Mann (download)

https://www.radio-utopie.de/wp-content/uploads/2017/02/Daniel-Neun-Toter-Mann.mp3

4. Unser Kongress tanzt (download)

https://www.radio-utopie.de/wp-content/uploads/2017/02/Daniel-Neun-Unser-Kongress-tanzt.mp3

5. Die Müllmänner Gottes (download)

https://www.radio-utopie.de/wp-content/uploads/2017/02/Daniel-Neun-Die-Künste-Die-Müllmänner-Gottes.mp3

6. Mein Kreatives Manifest (Wacht auf) (download)

https://www.radio-utopie.de/wp-content/uploads/2017/02/Daniel-Neun-Mein-Kreatives-Manifest-Wacht-auf.mp3

7. Krabat (feat Tina) (download)

https://www.radio-utopie.de/wp-content/uploads/2017/02/Daniel-Neun-Krabat-feat-Tina.mp3

Hinweis: diese Titel wurden bereits auf Jamendo veröffentlicht. Leider wurden dort Download und Einbetten der Songs für User ohne Account deaktiviert.

Daniel Neun