Die Allermeisten haben keine Ahnung, wen die Bundesversammlung mit Frank-Walter Steinmeier gestern tatsächlich zum Bundespräsidenten gewählt hat. Um wenigstens den Leserinnen und Lesern von Radio Utopie einen ungefähren Überblick zu verschaffen, haben wir heute auf der Nachrichtenagentur einen Steinmeier-Tag.

Der Übersicht halber sind die Meldungen in der Rubrik "Allgemeine Kultur, Gesellschaft und Geschichte" gepostet. In 24 Stunden sind die Meldungen wie immer im Archiv zu finden (13. Februar 2017).

Begonnen haben wir mit den Artikeln erst ab Erscheinungsdatum im September 2006. Wer sich noch an die Vorkriegszeit erinnert: der Apparatschik Frank-Walter Steinmeier wurde in 1998 von Kanzler Schröder zum obersten Geheimdienste-Chef (als Kanzleramtsminister) befördert und verwaltete die umsichtige Nachrichtendienstbranche vor, während und nach dem 11. September 2001 und ihrer "Hamburger Zelle". Noch elf Jahre nach seinem Amtsantritt als Geheimdienste-Chef und vier Jahre nachdem er zum Außenminister ernannt wurde, war Steinmeier immer noch nie zu irgendetwas jemals gewählt worden. Erst für die Bundestagswahl in 2009 organisierte man ihm seinen Ortsverein Kirchmöser, bei immerhin 19 Genossen auf 5000 Einwohner, und schenkte ihm so Wahlkreis 60 und ein Bundestagsmandat.

Die Nachrichten und Meldungen der letzten zehn Jahre, die im Laufe des heutigen Abends noch bis 2017 vervollständigt werden, sprechen für sich selbst.

Die Fähigkeit zu Denken und sich zu Erinnern mag bei Manchen unbeliebt, unbequem, unmodern geworden sein.

Nicht bei uns.