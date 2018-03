Ezé Wendtoin: Sei wachsam von Reinhard Mey

Neueste Cover-Version des populären Songs des Liedermachers Reinhard Mey.

Der junge Musiker und politische Aktivist Ezé Wendtoin trifft mit seinem jünsten Werk voll den Nerv der derzeitigen Situation in Deutschland. Mit seiner Version von "Sei wachsam" von Reinhard Mey spricht es nach wie vor alle Altersgruppen an, in diesem Fall auch besonders die jüngeren Menschen. Gedreht wurde das Video in Berlin und Burkina Faso. Der Text von "Sei wachsam" wurde als Untertitel passend zu den Bildern eingeblendet und verstärkt die Botschaft.

Gerade heute, wo fremdenfeindliche Bestrebungen dafür sorgen, Deutschlands Bevölkerung zu spalten und Ablehnung gegen ausländische Personen zu schüren, sind Stimmen aus den Künstlerkreisen wichtig, die sich dagegen wehren. Zu viele schweigen gegen den umsichgreifenden Wahnsinn des Hasses, der den Weg für rechte Gruppen ebnet und damit ermutigt, ihr Werk fortzusetzen.

Unseren Leserinnen und Lesern stellen wir es hiermit vor. "Sämtliche Einnahmen von Spotify, Amazon und iTunes (s.u.) kommen unserem Schulprojekt in Burkina Faso zu Gute", schreibt Ezé Wendtoin, Das ist direkte Hilfe ohne Hilfsorganisationen, die unmittelbar vor Ort ankommt.

Für eine breite Verteilung des Videos in den sozialen Netzwerken werden die Beteiligten des Videos dankbar sein.