Ifop-Umfrage: Zustimmung zu französischem Präsidenten Macron fällt unter 50 Prozent

Frankreichs Ifop-Monatsbarometer: Staatspräsident und Ministerpräsident verlieren weiter ihren Rückhalt in der Bevölkerung nach einem knappen Fünftel ihrer Amtszeit, die bisher von "marktpolitischen Reformen" für Konzerne und einer aggressiven militärischen Aussenpolitik geprägt sind.

Im Auftrag der Zeitung Le Journal du Dimanche führte das Meinungsforschungsinstitut Institut français d'opinion publique (Ifop) eine Umfrage vom 7.-17. Februar 2018 durch.

Die Zustimmungsrate der französischen Bevölkerung zur Politik des Staatspräsidenten Emmanuel Macron ist demnach unter 50 Prozent gefallen und erreichte den niedrigsten Stand seit Oktober letzten Jahres, die damals bei 42 Prozent lag - ein knappes halbes Jahr nach Macrons Sieg in der Stichwahl der französischen Präsidentschaftswahl 2017.

44 Prozent der Befragten gaben an, mit Macron zufrieden zu sein, 6 Punkte weniger als die vorherige Umfrage des Ifop im Januar.

55 Prozent der Befragten sagten, sie seien unzufrieden mit Emmanuel Macron als Präsident der Republik.

Die Popularität des Premierministers, Edouard Philippe, fiel um 3 Punkte von 49 auf 46 Prozent.

Die Umfrage wurde online und telefonisch als Stichprobe bei 1943 Personen ab 18 Jahren durchgeführt.

