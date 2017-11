Militärischer Pubertätsreflex: Flotte russischer Langstreckenbomber umrunden Korea

Egomanische Militärs nutzen jede Gelegenheit sich gegenseitig zu beweisen, auf welchem hohen Niveau ihre Kampfkraft entwickelt ist.

Am gestrigen Donnerstag, den 24.8.2017, schickte das russische Verteidigungsministerium strategische Langstreckenflugzeuge vom Typ Tu-95MS zu einem Routineflug über das Gelbe Meer, das Ostchinesischen Meer und rund um die Koreanische Halbinsel. Begleitet wurden die Langstreckenbomber von Su-35S-Jagdflugzeugen und A-50-Luftraumaufklärung-Flugzeugen.

Die Route führte durch internationalen Lufträume ohne die Grenzen anliegender Staaten zu verletzen und wurden teilweise von südkoreanischen und japanischen Militärjets begleitet.

Diese Schauvorführung militärischer Kampfkraft mitten während des Manövers Ulchi Freedom Guardian 2017 der U.S.A. und der Republik Korea, welches mit seiner jährlichen Absolvierung die Spannungen in Korea verstärkt, trägt nicht gerade dazu bei, diese zu entschärfen. Der gestrige Ausflug beeindruckt keine gegnerische Stabsführung, hat keine abschreckende Wirkung und ist ein Akt der Selbstbeweihräucherung.

Eine verbale, warnende Erklärung der russischen Regierung, ob und zugunsten welcher Seite sowie in welchem Ausmaß Russland bei einem ernsthaften Konflikt eingreifen würde ist eine klügere diplomatische Option als diese ständigen militärischen Machtdemonstrationen sämtlicher beteiligter Staaten.

Schon einmal flogen russische Langstreckenbomber über den U.S.-Militärstützpunkt Guam im Pazifik am 12. Februar 2013 als Reaktion auf die Rede zur "Lage der Nation" des U.S.-amerikanischen Präsidenten. An diesem Tag stellte Barack Obama das Konzept der "Pivot"-Asienstrategie vor. Nun wiederholt sich das gleiche Muster nach Donald Trumps Rede in Fort Myer am 21.8.2017, die zeigte, dass die Generäle der Herr im Weissen Haus sind.

Artikel zum Thema

22.08.2017 Wie Obama – Trump ist bereits jetzt nicht mehr Präsident

Nach einem halben Jahr präzedenzlos schmutzigem Machtkampf in Washington hat die Kriegslobby ihren neuen Schauspieler im Weißen Haus wieder an den Fäden und will endlich wieder in Ruhe weitermachen nach Plan.

12.08.2017Analyse: Die Kriegslobby hat verloren, Chinas geopolitisches Gewicht ist dramatisch gewachsen

Mit dem inoffiziellen Regierungsstatement Pekings vom Donnerstag (10.), im Falle eines Erstschlags von Nordkorea Neutralität zu wahren (und damit in diesem Falle faktisch U.S.-Schläge gegen Nordkorea zu dulden) und andererseits dem nordkoreanischen Regime bei Umsturzversuchen und Invasion Beistand zu leisten, ist ein Krieg um, in, gegen oder seitens Nordkorea de facto vom Tisch. Die gesamte Kriegslobby ist nicht nur blamiert; sie hat eine epische, historische und strategische Niederlage erlitten, ihre erste seit Ausbruch des weltweiten Krieges in 2001. Gleichzeitig hat sich das gesamte geostrategische Kräfteverhältnis auf dem Planeten grundlegend geändert.

17.02.2013 Russische Langstreckenbomber über U.S.-Militärstützpunkt Guam im Pazifik

Ziel der Kampfjäger vom Typ TU-95 (NATO-Codename: "Bear-H") ist einer der wichtigsten strategischen Militäranlagen des Pentagons in Asien, der tausende Meilen entfernt liegende Luftwaffenstützpunkt Andersen Air Force Base der Pacific Air Force auf der Insel Guam. Dort umkreisen die Flugzeuge das westpazifische Eiland, das als nichtinkorporiertes Territorium der U.S.A (Aussengebiet der Vereinigten Staaten) als U.S.-Hoheitsgebiet gilt.

